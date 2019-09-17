2019-09-17T20:19:06+03:00
Происшествия

В Челябинске разыскивают очень робкого грабителя

Вооруженный налетчик не посмел оторвать продавца от телефонного разговора
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Парковый Челябинск"Фото: vk.com "Парковый Челябинск"
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Челябинские полицейские устанавливают личность вооруженного мужчины в маске, который пытался ограбить продуктовый магазин на улице Габдуллы Тукая. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября.

Неудачное ограбление записала, установленная в торговом зале, камера наблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник с пистолетом в руке входит в торговую точку. Девушка-продавец в это время беседует с кем-то по телефону. Грабитель неуверенно топчется возле кассы в ожидании, когда она закончит разговор. но та и не думает прощаться с собеседником. Через несколько секунд его терпение лопается. Мужчина разворачивается и выходит на улицу.

— По факту попытки ограбления проводится проверка. Лицо злоумышленника попало на камеру видеонаблюдения. Но опознать его мешает маска, — сообщили пресс-службе УМВД по Челябинску.

Известно, что продавец, хоть и не подала виду, что испугалась налетчика, все же успела нажать тревожную кнопку.

Застенчивый грабитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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