2019-09-18T05:32:57+03:00
Общество

Автомобиль жительницы Челябинской области могли «замуровать» монтажной пеной родственники

Женщина рассказала, зачем им это
Ирина КАРЕЛИНА
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Автомобиль залили монтажной пеной. Фото: Екатерина ПахтинаАвтомобиль залили монтажной пеной. Фото: Екатерина Пахтина
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Этот случай удивил многих. Напомним, утром 17 сентября в Миассе жители одного из домов по улице Автозаводцев стали свидетелями, как их соседка не смогла попасть в собственную машину. Неизвестные залили иномарку монтажной пеной и клеем. Очевидцы опубликовали фото «замурованного» авто в социальных сетях. Интернет-пользователи в недоумении: за что, зачем и кто мог сделать такое с машиной?!

У владелицы автомобиля есть версия случившегося.

— Я являюсь юристом и представителем в суде по жилищному спору, возникшим между моими родственниками. В июне Миасский городским судом были удовлетворены требования Истца Афонина. В удовлетворении встречных требований Ответчика Бобина суд отказал. Родственники Бобина угрожали мне и моей семье, в том числе детям, если я не откажусь от представительства в суде. 17 сентября в Челябинском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба Бобина. Я полагаю, что мой автомобиль был поврежден в целях исключения технической возможности моего участия в судебном заседании, — рассказала в соцсети Екатерина Пахтина.

Проще говоря, автовладелица считает, что таким образом ей хотели помешать приехать в суд.

— Вот так родственнички! Сочувствую автору, — пишут в комментариях пользователи соцсети.

Двери и окна запенены. Фото: Екатерина Пахтина

Двери и окна запенены. Фото: Екатерина Пахтина

Следы клея на автомобиле. Фото: Екатерина Пахтина

Следы клея на автомобиле. Фото: Екатерина Пахтина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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