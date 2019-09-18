Житель Челябинской области покрасил своего пса Гришу в радужные цвета
В Миассе по улице Готвальда бегает маленькая разноцветная собачка. Хозяин (или хозяйка, судя по выбору цветовой гаммы) выкрасил ее пастельными цветами: нежно-зеленым, светло-фиолетовым, гламурным розовеньким и веселым оранжевым.
Прохожие удивляются и фотографирую песика. Снимок попал в соцсети.
— Сучка крашенная, — пошутил интернет-пользователь.
Но оказалось, что это кобель. И зовут его Гриша.
— Ну мужика могли бы поприличнее выкрасить.
— Бедная собака. Хозяина самого бы так раскрасить!
Так отреагировали люди в комментариях.
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ИСТОЧНИК KP.RU