Житель Челябинской области покрасил своего пса Гришу в радужные цвета

СЕГОДНЯ 05:49 2019-09-18T05:49:39+03:00

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В Миассе по улице Готвальда бегает маленькая разноцветная собачка. Хозяин (или хозяйка, судя по выбору цветовой гаммы) выкрасил ее пастельными цветами: нежно-зеленым, светло-фиолетовым, гламурным розовеньким и веселым оранжевым.

Прохожие удивляются и фотографирую песика. Снимок попал в соцсети.

— Сучка крашенная, — пошутил интернет-пользователь.

Но оказалось, что это кобель. И зовут его Гриша.

— Ну мужика могли бы поприличнее выкрасить.

— Бедная собака. Хозяина самого бы так раскрасить!

Так отреагировали люди в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU