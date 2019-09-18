2019-09-18T06:05:19+03:00
Общество

«Давайте не будем меня жалеть»: челябинка со страшным диагнозом снялась в смелой фотосессии

Компанию ей составил лысый кот
Ирина Фадюшина
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Фотографии Полины набирают сотни лайков. Фото: Мария АлександроваФотографии Полины набирают сотни лайков. Фото: Мария Александрова
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14-летняя челябинка Полина борется с раком и проходит курс химиотерапии, из-за чего пришлось расстаться с волосами. Для девочки устроили фотосессию в новом образе и ее фотографии набирают сотни лайков в Instagram. Компанию ей составил кот породы сфинкс.

— Теперь буду проводить больше времени с нашим лысым котом... Ну, и с крысом Жорой (он теперь единственный волосатый из нас троих). Публикую этот пост, для того, чтобы было меньше вопросов в классе: со мной все будет хорошо, в девятом классе ждите! — написала Полина на своей странице. — Давайте не будем меня жалеть, если хотите поддержать — пишите в комменты самый смешной анекдот.

Для поддержки онкобольных подростков в Челябинске создали проект «Молодежка». Его инициаторами стали подопечные фонда «Искорка», которые победили рак. Как фотосессии помогают лечению и в чем особенность работы с подростками, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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