Лучшее место на Земле — Сатка: известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев составил рейтинг городов

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-18T06:09:48+03:00

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Вот так живешь и не знаешь, что рядом лучший город в мире — Сатка. Об это заявил человек, побывавший более, чем в 200 городах. Известный российский блогер, дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев опубликовал на своем сайте собственный рейтинг. Южноуральский город обошел Плимут, Сальвадор, Гонконг, Лиссабон, Прагу и красивейшие российские города Москву, Санкт-Петербург, Кострому, Петропавловск-Камчатский.

— Во время составления данного рейтинга я учитывал наличие в городе водоема, природного рельефа и интересной архитектуры, а также сохранность исторической застройки, — прокомментировал Артемий.

Он побывал в Сатке четыре года назад и восхитился его красотой.

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ИСТОЧНИК KP.RU