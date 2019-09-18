Чиновников осудили на пять лет за махинации с квартирами для сирот в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-18T06:36:24+03:00

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Суд вынес приговор экс-главе Карталинского района Сергея Шулаева и его первого заму Светлане Бровкиной за злоупотребление полномочиями. За предоставление сиротам квартир, непригодных для проживания, им дали пять лет, правда условно, с испытательным сроком три года по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Также 2,5 года они не могут занимать руководящие должности.

— Глава Карталинского муниципального района Челябинской области совместно со своим первым заместителем в 2014-2015 годах незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями и непригодных для проживания, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

14 квартир в этих домах были приобретены у застройщика по муниципальным контрактам и предоставлены сиротам. Для оплаты стоимости квартир министерством социальных отношений Челябинской области были затрачены средства в размере свыше 10,1 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU