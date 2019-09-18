Жителей Челябинска возмутил переход с препятствием возле торгового центра
На переходе к ТЦ «Маяк для дома» по улице Дарвина зебру и высокий бордюр отделяет очень узкий тротуар. Пройти под знаком, особенно с коляской не получится — придется обходить.
— Ничего удивительного, в городе автомобилистов не думают о пешеходах, — пишет в комментариях Тимур Гизатуллин.
— У нас теперь и переходы с препятствиями, — возмущается Наталья Вафина.
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ИСТОЧНИК KP.RU