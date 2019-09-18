2019-09-18T07:50:53+03:00
Общество

Жительница Магнитогорска, которой священник посоветовал «остудить пукан», написала заявление в ФСБ

Она уверяет, что после шумихи СМИ ее затравили фейки
Андрей АБРАМОВ
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После скандала Дионисий Васецкий заявил, что больше не служит в церкви.После скандала Дионисий Васецкий заявил, что больше не служит в церкви.Фото: СОЦСЕТИ
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На прошлой неделе страна обсуждала религиозный конфликт, который начался в соцсетях Магнитогорска. Священник Дионисий Васецкий посоветовал девушке в интернет-споре «остудить свой пукан, иначе треснет». Анна Королева — адресат оскорблений — сделала скриншоты и выложила на личную страницу. Их заметили СМИ и придали ситуацию огласке.

Кто-то после этого ополчился на батюшку. Иные начали травлю жительницы Магнитогорска.

— Я подала заявление в отдел ФСБ на Васецкого и его фейков за травлю, угрозы и похищения моих фото с моей странички без моего согласия. Не знаю, чем кончится дело, но я не собираюсь им спускать все с рук. Так же я призналась в отделе в своих высказываниях, пояснила, что они значили, сказала, что удалила их и извинилась. Но меня продолжают травить. Поэтому, пусть разбираются правоохранительные органы, — рассказала Королева.

Напомним, отец Диониссий ранее служил в Магнитогорской епархии, но не так давно был переведен в Татарстан. На Южном Урале его запомнили, из-за другого конфликта — он толкнул прихожанку. После конфликта с Анной Королевой он рассказал, что она оскорбляла его детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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