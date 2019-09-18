В Челябинской области раздавили под колесами 20 тонн фруктов
В Челябинскую область пытались провести из Казахстана 20 тонн нектаринов по подложным документам, где они значились как персики.
— Продукция перемещалась по территории Таможенного союза в сопровождении документов, указывающих на происхождение продукции из Казахстана. Нектарины были упакованы в черные пластмассовые ящики с этикетками другой страны-производителя — Китая, — рассказала пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.
Более того, в нектаринах обнаружили вредителя — личинки восточной плодожорки.
— Продукция, зараженная вредным карантинным организмом, была изъята и уничтожена на Увельском утильзаводе путем механического раздавливания тяжелой техникой с последующим закапыванием остатков на глубину свыше двух метров, — добавила Татьяна Нахтигаль.
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ИСТОЧНИК KP.RU