В Челябинской области раздавили под колесами 20 тонн фруктов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-18T08:21:55+03:00

Их пытались провести по фальшивым документам

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В Челябинскую область пытались провести из Казахстана 20 тонн нектаринов по подложным документам, где они значились как персики.

— Продукция перемещалась по территории Таможенного союза в сопровождении документов, указывающих на происхождение продукции из Казахстана. Нектарины были упакованы в черные пластмассовые ящики с этикетками другой страны-производителя — Китая, — рассказала пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Более того, в нектаринах обнаружили вредителя — личинки восточной плодожорки.

— Продукция, зараженная вредным карантинным организмом, была изъята и уничтожена на Увельском утильзаводе путем механического раздавливания тяжелой техникой с последующим закапыванием остатков на глубину свыше двух метров, — добавила Татьяна Нахтигаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU