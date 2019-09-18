Рожденного в Турции малыша из Челябинска разрешили отправить в Россию спецбортом
Малыш, родившийся у пары из Челябинска на отдыхе в Анталии, идет на поправку. Турецкие доктора, наконец, разрешили эвакуировать его домой, но спецбортом. Это значит, за мальчиком и его мамой должен отправиться особенный самолет с командой медиков и необходимым для поддержания жизни медицинским оборудованием. Но российская сторона отказалась лететь за крохой.
— В минздраве считают, что это слишком накладно. Полет спецборта обойдется примерно в пять миллионов рублей, — рассказал КП-Челябинск отец ребенка Дмитрий Михайлов. — В нашей ситуации дешевле дождаться, пока сын еще подрастет и сможет вылететь домой обычным рейсом.
Напомним, мальчик родился 18 августа на седьмом месяце беременности. Его вес ненамного превышал килограмм. Ребенка сразу же положили в кювез и подключили к искусственной вентиляции легких. Кормить парнишку пришлось через зонд. Отправляясь на отдых, чета Михайловых оформила стандартную страховку — они не думали, что малыш появится раньше сроки. Теперь Михайловы должны оплачивать услуги турецких медиков из собственного кармана.
Каждый день нахождения малыша в клинике стоит порядка 30 тысяч рублей. Долг перед больницей уже достиг порядка 800 тысяч рублей.
Сбор денег для четы Михайловых объявила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Сейчас собрано около 60 тысяч рублей.
Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ
Если вы можете помочь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, воспользуйтесь этими реквизитами.
Реквизиты для перечислений:
Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»
ЧРБФ «Родная»
ИНН 7447185058
КПП 744701001
ОГРН 1117400000167
Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
к/с 30101810400000000779
БИК 047501779
Юридический адрес: Кирова 4А
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых.
Или: карта Сбербанка 4817 7600 3391 4486. Получатель: Дмитрий Викторович М.
ИСТОЧНИК KP.RU