Рожденного в Турции малыша из Челябинска разрешили отправить в Россию спецбортом

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-18T08:48:27+03:00

Но пока о поездке домой нет и речи

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Малыш, родившийся у пары из Челябинска на отдыхе в Анталии, идет на поправку. Турецкие доктора, наконец, разрешили эвакуировать его домой, но спецбортом. Это значит, за мальчиком и его мамой должен отправиться особенный самолет с командой медиков и необходимым для поддержания жизни медицинским оборудованием. Но российская сторона отказалась лететь за крохой.

— В минздраве считают, что это слишком накладно. Полет спецборта обойдется примерно в пять миллионов рублей, — рассказал КП-Челябинск отец ребенка Дмитрий Михайлов. — В нашей ситуации дешевле дождаться, пока сын еще подрастет и сможет вылететь домой обычным рейсом.

Напомним, мальчик родился 18 августа на седьмом месяце беременности. Его вес ненамного превышал килограмм. Ребенка сразу же положили в кювез и подключили к искусственной вентиляции легких. Кормить парнишку пришлось через зонд. Отправляясь на отдых, чета Михайловых оформила стандартную страховку — они не думали, что малыш появится раньше сроки. Теперь Михайловы должны оплачивать услуги турецких медиков из собственного кармана.

Каждый день нахождения малыша в клинике стоит порядка 30 тысяч рублей. Долг перед больницей уже достиг порядка 800 тысяч рублей.

Сбор денег для четы Михайловых объявила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Сейчас собрано около 60 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728395" frameborder="0"></iframe> Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

Если вы можете помочь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, воспользуйтесь этими реквизитами.

Реквизиты для перечислений:

Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»

ЧРБФ «Родная»

ИНН 7447185058

КПП 744701001

ОГРН 1117400000167

Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779

БИК 047501779

Юридический адрес: Кирова 4А

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых.

Или: карта Сбербанка 4817 7600 3391 4486. Получатель: Дмитрий Викторович М.

ИСТОЧНИК KP.RU