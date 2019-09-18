Житель Челябинской области заставил девочку украсть для него алкоголь из супермаркета

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-18T08:41:57+03:00

Он обещал, что этот поступок останется безнаказанным

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Пять лет тюрьмы грозит 20-летнему жителю Южноуральска, который попросил 16-летнюю девочку украсть алкоголь из сетевого супермаркета. Он обещал, что за этой ей ничего не будет, но их поймала полиция.

— Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Южноуральский» выявлен факт вовлечения несовершеннолетней в совершение кражи, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными мужчина вовлек несовершеннолетнюю в противоправную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по статье за кража. Кроме того, 20-летнего парня также привлекут за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU