Житель Челябинской области заставил девочку украсть для него алкоголь из супермаркета
Пять лет тюрьмы грозит 20-летнему жителю Южноуральска, который попросил 16-летнюю девочку украсть алкоголь из сетевого супермаркета. Он обещал, что за этой ей ничего не будет, но их поймала полиция.
— Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Южноуральский» выявлен факт вовлечения несовершеннолетней в совершение кражи, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными мужчина вовлек несовершеннолетнюю в противоправную деятельность.
Возбуждено уголовное дело по статье за кража. Кроме того, 20-летнего парня также привлекут за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU