Челябинск на зиму вводит три дешевых авиарейса в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-18T09:16:34+03:00

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Авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов из Челябинска в Санкт-Петербург. Рейсы вводятся на зимнее время и будут выполняться с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, сообщает пресс-служба международного аэропорта Челябинск.

— Smartavia будет выполнять рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург три раза в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности, — замечают в пресс-службе.

Из Челябинска рейс 5N528 будет вылетать в 7.45, а садиться в Питере — в 8.45.

Из Питера в Челябинск рейс 5N527 планирует вылетать в 1.55, приземляться в Челябинске в 6.55.

Самые дешевые билеты на эти рейсы будут стоить 3 200 рублей в одну сторону. Причем, в эту сумму уже включен топливный сбор.

Цена билета может менять в зависимости от наличия билетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU