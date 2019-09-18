2019-09-18T09:24:43+03:00
Общество

Челябинск попал в топ-20 высокомерных городов

Но серьезно уступил Екатеринбургу
Ирина Фадюшина
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До соседнего Екатеринбурга, который обогнал Москву, нам далекоДо соседнего Екатеринбурга, который обогнал Москву, нам далекоФото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинск занял 20 место по уровню высокомерия жителей. А вот наши соседи — екатеринбуржцы заняли четвертое место, обогнав даже москвичей (седьмое место). К таким выводам пришло независимое агентство Zoom Market по итогам соцопроса.

Респондентам задавали шесть вопросов: «Вы считаете себя в чем-то лучше других?», «Вы легко признаете свои ошибки?», «Вы спокойно воспринимаете критику?», «Вы прислушивайтесь к чужому мнению?», «Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?», «Вы оцениваете социальный статус другого человека?»

— При прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным — 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно, — отметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров. — Высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счет серьезных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.

Самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. А вот Иваново, хоть и считается «городом невест», находится на последнем месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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