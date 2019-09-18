2019-09-18T09:48:13+03:00
Общество

В Челябинскую область привезут мощи святой Матроны Московской

Рассказываем, где и когда можно поклониться
Ирина Фадюшина
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Мощи святой будут на Южном Урале почти две неделиМощи святой будут на Южном Урале почти две неделиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Мощи одной из самых известных и почитаемых в России святых привезут в кыштымский храм Рождества Христова. Там они пробудут с 1 по 15 октября.

— Существует традиция приносить живые цветы для Матронушки — при жизни она их очень любила, — рассказали в храме.— Из жизнеописания известно, что она родилась слепой, но Господь даровал ей духовное зрение — дар предвидения и умение исцелять людей. Она помогала всем, кто к ней обращался

Блаженная старица Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской губернии, скончалась в 1952 году. В 1999 году она была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году состоялась общецерковная канонизация в лике блаженной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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