В Челябинскую область привезут мощи святой Матроны Московской
Мощи одной из самых известных и почитаемых в России святых привезут в кыштымский храм Рождества Христова. Там они пробудут с 1 по 15 октября.
— Существует традиция приносить живые цветы для Матронушки — при жизни она их очень любила, — рассказали в храме.— Из жизнеописания известно, что она родилась слепой, но Господь даровал ей духовное зрение — дар предвидения и умение исцелять людей. Она помогала всем, кто к ней обращался
Блаженная старица Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской губернии, скончалась в 1952 году. В 1999 году она была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году состоялась общецерковная канонизация в лике блаженной.
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ИСТОЧНИК KP.RU