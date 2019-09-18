Челябинцы вступились за убитые маршрутки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-18T10:00:36+03:00

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Возмущенная жительница Челябинска выложила в соцсети фото салона маршрутки. Драные сиденья, из которых торчат внутренности. Все, что еще можно как-то склеить, залеплено скотчем. И ноу-хау — гаечный ключ вместо ножки кресла.

— В итоге на этом ПАЗике мы не доехали до конечной. Лопнул шланг и тосол вылился, — написала Юлия Попова.

— Позорище! Их списывать уже давно пора. Бомжевозник натуральный, — поддержал Андрей Огарков.

Но многие челябинцы оказались на стороне владельцев маршрутных такси.

— Никто туда силком вас не загонял! Так чего жаловаться на маршрутки, после того как сами добровольно зашли и заплатили? — написал Александр Вольефрц.

— Когда будет проезд по 50 рублей минимум, тогда и жаловаться будете. Такси стоит с Ленинского до северка — 300 рублей, а вы за 25 хотите доехать на кожаных диванах, да что бы вас водитель с ног до головы облизал.

Это разве нарушение, что сидение скотчем заклеено? Чтобы эта самая Юлия колготки не порвала, кстати. Сами же пассажиры и порезали. У нас же культуры нет у пассажиров: тонировку сдирают в салоне, сиденья ломают и рвут. А это все денег стоит! — ответила автору поста Мария Соловьева.

Маршрутка в Челябинске. Фото: vk.com/cheltr74

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ИСТОЧНИК KP.RU