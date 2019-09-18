2019-09-18T10:13:31+03:00
Общество

Жителей Челябинска возмущают салоны маршруток-«бомжевозников»

По городу ездят такси без сидений
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Челябинцев возмущают салоны маршруток-«бомжевозников»Челябинцев возмущают салоны маршруток-«бомжевозников»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жители Челябинска в социальных сетях обсуждают ужасные салоны маршрутных такси, колесящих по городу. Совсем недавно пассажирка маршрута № 22 выложила в сеть снимки авто с развалившимися и дырявыми креслами. И вот опять! Теперь на маршрут № 52 поставили «Газель» без четырех сидений сзади, рассказал сайт «Челябинск Сегодня».

Горожане сфотографировали салон маршрутки № 52 и выложили в соцсети. На фото видно, что в конце салона, где обычно находятся четыре кресла, расположенные друг напротив друга, действительно нет сидений. Пассажирам некуда сесть, и поэтому они добираются до места назначения стоя.

Самый популярный комментарий: «Челябинские маршрутки оставляют желать лучшего. В микроавтобусе отсутствовало четыре сидения. Пассажирам пришлось стоять. Удивляет и то, как в таком состоянии маршрутку могли выпустить в рейс?»

Челябинцы даже придумали название таким маршруткам: «бомжевозник».

Теперь по Челябинску ездят такси без сидений. Фото: Region 74

Теперь по Челябинску ездят такси без сидений. Фото: Region 74

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области отдали под суд экс-гендиректора «Южуралавтобана»
Челябинцы вступились за убитые маршрутки
В Челябинскую область привезут мощи святой Матроны Московской
Челябинск попал в топ-20 высокомерных городов
Челябинск на зиму вводит три дешевых авиарейса в Санкт-Петербург
Жители Челябинской области подсели на фантастику
Житель Челябинской области заставил девочку украсть для него алкоголь из супермаркета
Покупателю сгоревшего исторического особняка в Челябинске придется его восстановить
Рожденного в Турции малыша из Челябинска разрешили отправить в Россию спецбортом
В Челябинской области раздавили под колесами 20 тонн фруктов
Жительница Магнитогорска, которой священник посоветовал «остудить пукан», написала заявление в ФСБ
В Челябинской области школьники устроили пикет против второй смены
Жителей Челябинска возмутил переход с препятствием возле торгового центра
Чиновников осудили на пять лет за махинации с квартирами для сирот в Челябинской области
Лучшее место на Земле — Сатка: известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев составил рейтинг городов
«Давайте не будем меня жалеть»: челябинка со страшным диагнозом снялась в смелой фотосессии