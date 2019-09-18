Жителей Челябинска возмущают салоны маршруток-«бомжевозников»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-18T10:13:31+03:00

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Жители Челябинска в социальных сетях обсуждают ужасные салоны маршрутных такси, колесящих по городу. Совсем недавно пассажирка маршрута № 22 выложила в сеть снимки авто с развалившимися и дырявыми креслами. И вот опять! Теперь на маршрут № 52 поставили «Газель» без четырех сидений сзади, рассказал сайт «Челябинск Сегодня».

Горожане сфотографировали салон маршрутки № 52 и выложили в соцсети. На фото видно, что в конце салона, где обычно находятся четыре кресла, расположенные друг напротив друга, действительно нет сидений. Пассажирам некуда сесть, и поэтому они добираются до места назначения стоя.

Самый популярный комментарий: «Челябинские маршрутки оставляют желать лучшего. В микроавтобусе отсутствовало четыре сидения. Пассажирам пришлось стоять. Удивляет и то, как в таком состоянии маршрутку могли выпустить в рейс?»

Челябинцы даже придумали название таким маршруткам: «бомжевозник».

Теперь по Челябинску ездят такси без сидений. Фото: Region 74

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ИСТОЧНИК KP.RU