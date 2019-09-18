2019-09-18T10:25:38+03:00
Происшествия

В полиции опровергли слухи о сотруднике ФСБ, попавшимся на незаконной охоте на медведя

История оказалась фейковой
Екатерина АНДРЕЕВА
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Медведя убил местный егерь. Фото: Global Look PressМедведя убил местный егерь. Фото: Global Look Press
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Жители Нязепетровска несколько дней обсуждают задержание высокопоставленного сотрудника ФСБ из Челябинска. Якобы он нелегально охотился в местных лесах на медведей. Однако другие говорят, что силовик попался на перевозке туши лося. Полицейские не испугались большого чина браконьера и сдали его.

Но вся эта история оказалась выдуманной. Браконьер, действительно был, правда, в силовых структурах он не работает. Это егерь и он убил медведя в деревне Гривенка.

— В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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