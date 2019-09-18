Саткинские «Пороги» в Челябинской области оказались под угрозой разрушения
В ходе прокурорской проверки соблюдения сохранности объекта культурного наследия были выявлены многочисленные нарушения.
— Плотина имеет трещины массового характера, разрушена часть кладки, происходит заиливание акватории за счет насосного грунта, наблюдаются следы биологического поражения фундамента плавильного цеха, крыша находится в аварийном состоянии, имеются участки обрушения деревянного настила машинного зала, утрачено подъемно-транспортное оборудование эстакады, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Сотрудники надзорного ведомства признали техническое состояние «Порогов» неудовлетворительным и потребовали провести противоаварийные работы. Соответствующее представление внесено главе Саткинского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU