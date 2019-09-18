Река Миасс в Карабаше оказалась чище, чем в Челябинске
Студенты-биологи и журналисты из Челябинска отправились в экспедицию по реке Миасс. Задача: установить, как главная водная артерия изменилась за последние десятилетия. Ученые брали пробы воды на анализ и определили, чем загрязнена река. Об этом пишет Урал-пресс-информ.
Участники экспедиции выяснили, что в районе городской свалки, в водах реки превышено содержание ионов аммония.
— Вода проходит в грунт через все толщи мусора и уже с грунтовыми водами попадает в Миасс. Это говорит о наличии бытовых сбросов в реку в черте города, — говорит лаборант кафедры геоэкологии ЧелГУ Кристина Юрченко.
Анализ показал, что ионов аммония в воде больше в 1,3 раза. Ионов железа — в 1,7 раз. Экологи установили любопытную закономерность: на Северо-Западе Челябинска, где Миасс затекает в город — вода существенно чище. А вытекает ближе к Долгодеревенскому уже загрязненная.
— Начиная от Челябинска река экстремально загрязнена. Территория реки Миасс, протекающей через Карабашский район, имеет меньше компонентов с повышенными концентрациями загрязняющих веществ за исключением иона железа и фторид-ион, гласит отчет.
По данным экологов, даже с учетом пропитанной химией реки Сак-Элга, несущей в водную артерию последствия промпроизводства, Карабаш сегодня менее интенсивно воздействует на Миасс.
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