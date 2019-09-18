2019-09-18T11:26:26+03:00
Общество

В Челябинске назвали самые необычные вакансии с высокой зарплатой

На них получают около 100 тысяч рублей
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Мастер по релаксации, патологоанатом и ритуальщик. Пять необычных вакансий для челябинцевМастер по релаксации, патологоанатом и ритуальщик. Пять необычных вакансий для челябинцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Специалисты «Сколково» уверены, будущее за профессиями, которые только-только набирают обороты в России. Журналисты изучили предложения на сайтах работы в Челябинске и нашли несколько необычных вакансий с хорошей зарплатой, пишет сайт «Медиазавод».

За 250 тысяч рублей главному ветврачу по племенным птицеводческим репродукторам нужно следить за подопечными, своевременно лечить, а также сохранять поголовье. Полный соцпакет и компенсация затрат на мобильную связь обеспечены.

Вакансия — варщик асфальтовой массы. За 132 тысячи рублей он управляет процессом изготовления асфальтобетона, качеством продукции, устраняет неисправности. Однако это работа вахтовым методом в Новом Уренгое, зато специалиста обеспечат спецодеждой и оплатят обеды.

В спа-салон требуется мастер по релаксации без опыта, но с грамотным подходом к работе, оплата за каждую смену отдельно, в месяц — до 90 тысяч рублей.

В ГКБ № 1 не хватает патологоанатома. Врачу с профильным образованием и со всеми сертификатами обещают 90 тысяч рублей и трудоустройство по ТК РФ.

«Веселенькой» выглядит вакансия оператора фрезерного станка в салоне ритуальных услуг. Ему обещают до 100 тысяч и ненормированный рабочий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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