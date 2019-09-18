Ночная драка в центре Челябинска завершилась расстрелом
Инцидент произошел после полуночи в ночь на среду, 18 сентября. На пешеходной Кировке, у бара «Доски», повздорили трое мужчин. Один из них получил ранение в грудь и был доставлен в больницу.
— Скорая помощь подобрала парня у «Кубы». Туда он дошел своими ногами. У молодого человека прострелено плечо и легкая рана на грудной клетке. Его жизнь вне опасности, — рассказали в городском управлении здравоохранения Челябинска.
Полиция проводит проверку данного инцидента. Участников конфликта ищут.
Кстати, это не первая ночная драка у бара «Доски» и не первая жертва. Зимой молодому челябинцу пробили голову на том же месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU