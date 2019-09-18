Жителя Челябинской области отправили в колонию за махинации с продажей майнинг-фермы

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-18T11:31:54+03:00

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В прошлом году 42-летний копейчанин выложил в Интернет объявление о продаже лодочного мотора за 50 тыс. руб. На него откликнулся житель города Тында Амурской области. Чтобы заинтересовать покупателя, мошенник сделал скидку в 10 тыс. руб. и попросил внести предоплату 18 тыс. руб.

— Вскоре после этого житель Копейска подал еще одно ложное объявление — о продаже майнинг-фермы за 70 тыс. руб. На этот раз пострадал житель Магнитогорска, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С учетом имевшейся судимости, мужчине дали 5 лет 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU