2019-09-18T11:21:40+03:00
Происшествия

В Челябинской области судят воров, укравших железнодорожный рельс

На станции Карталы полиция задержала похитителей с поличным
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области перед судом предстанут воры железнодорожного рельса.В Челябинской области перед судом предстанут воры железнодорожного рельса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Южном Урале следователями Линейного отдела полиции на станции Карталы окончено расследование уголовного дела в отношении криминального дуэта. На скамье подсудимых скоро окажутся местные жители.

Следствием установлено, что мужчины 47 и 23 лет пытались вывезти со станции куски 13-метрового рельса. Его злоумышленники распилили газорежущим оборудованием. Куски стальной балки она расчленили на пять частей, прихватили 36 клеммных болтов.

Как сообщила корреспонденту КП-Челябинск специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина, украденное воры погрузили в автомобиль, но их задержали транспортные полицейские. Вес похищенного — 822 кг. Ущерб оценен в девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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