В Челябинской области судят воров, укравших железнодорожный рельс
На Южном Урале следователями Линейного отдела полиции на станции Карталы окончено расследование уголовного дела в отношении криминального дуэта. На скамье подсудимых скоро окажутся местные жители.
Следствием установлено, что мужчины 47 и 23 лет пытались вывезти со станции куски 13-метрового рельса. Его злоумышленники распилили газорежущим оборудованием. Куски стальной балки она расчленили на пять частей, прихватили 36 клеммных болтов.
Как сообщила корреспонденту КП-Челябинск специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина, украденное воры погрузили в автомобиль, но их задержали транспортные полицейские. Вес похищенного — 822 кг. Ущерб оценен в девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU