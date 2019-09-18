«Собака умирала медленно и мучительно»: результаты экспертизы забитой садоводом дворняги шокировали зоозащитников

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-18T11:59:20+03:00

Это уже не первое заявление в полицию по поводу жестокости этого человека

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В соцсети опубликовали результат экспертизы, которую заказали зоозащитники Магнитогорска после убийства собаки. Напомним, садовод жестоко расправился с псом на глазах у прохожих. Сначала он избил ее, а потом привязал к машине и поехал.

— Этот живодер всю собаку истыкал вилами, она долго умирала. Так что привязал он ее к машине, скорее всего, еще живую! — написала в соцсети зоозащитница Айгуль Юсупова.

— Читать заключение просто страшно. Собака по сути задохнулась, потому что легкие залиты кровью. А смерть от удушья в медицине считается самой мучительной, — прокомментировала Ольга Кащенко.

В отношение живодера возбудили уголовное дело. И это было не первое заявление в полицию по поводу его жестокости. Весной мужчина избил женщину с ребенком. Но дело тогда так и не завели. Об этом рассказала зоозащитнице пострадавшая.

Мужчина и раньше вел себя агрессивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU