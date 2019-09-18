В Челябинске вокруг зоопарка восстановят забор

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-18T12:08:34+03:00

Без забора лучше. Но забор будет. Фото: Лев Владов.

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Пару недель назад «Комсомолка» сообщила о том, что на улице Труда не стало ограждения территории зоопарка. Остались только каркас рамок. Урбанисты радовались: пространства и света стало больше, ведь из-за высоченного забора тротуар был всегда в тени.

— По программе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС мы должны восстановить ограждение: очистить от ржавчины, покрасить, — сказал тогда корреспонденту КП-Челябинск директор муниципального учреждения Юрий Леончик. — Но мне тоже нравится «воздух» и свободное пространство.

Прошло немного времени, и на сайте Госзакупок появилась информация о конкурсе по восстановлению ограждения.

— Да, забор вновь появится от дороги к центральному входу, вдоль ул. Труда до железной дороги. Зоопарк — объект повышенной опасности. Цена закупки в торгах снизилась с 4 млн руб до 3,87 млн руб. Сейчас подрядчик очищает и окрашивает рамки ограждения. Листы профнастила мы купим новые, покрасим их. Прежние простояли 15 лет, и восстановить их невозможно, — объяснил директор зоопарка «Комсомолке».

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ИСТОЧНИК KP.RU