В Челябинске поисковые отряды полиции переполошили жилой микрорайон

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-18T12:17:27+03:00

Люди подумали, что идет какая-то спецоперация, но на деле правоохранители отправились искать человека

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Днем 18 сентября на Академика Сахарова на Тополиной аллее местные жители наблюдали большое скопление сотрудников полиции.

— Тут даже полковник один, все серьезно, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

Изначально люди предположили, что проходит какая-то спецоперация.

— Здешний лес превратили в место встречи наркозакладчики, наверное, искать что-то будут.

Однако позже к сотрудникам присоединились гражданские.

— Проходит поисковая операция, совместно с волонтерами, — сообщили в УМВД Челябинска.

Разыскивают Александра Курдина, который пропал десять дней назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU