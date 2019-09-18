В Челябинске поисковые отряды полиции переполошили жилой микрорайон
Днем 18 сентября на Академика Сахарова на Тополиной аллее местные жители наблюдали большое скопление сотрудников полиции.
— Тут даже полковник один, все серьезно, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.
Изначально люди предположили, что проходит какая-то спецоперация.
— Здешний лес превратили в место встречи наркозакладчики, наверное, искать что-то будут.
Однако позже к сотрудникам присоединились гражданские.
— Проходит поисковая операция, совместно с волонтерами, — сообщили в УМВД Челябинска.
Разыскивают Александра Курдина, который пропал десять дней назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU