2019-09-18T12:17:27+03:00
Происшествия

В Челябинске поисковые отряды полиции переполошили жилой микрорайон

Люди подумали, что идет какая-то спецоперация, но на деле правоохранители отправились искать человека
Андрей АБРАМОВ
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На Тополиной аллее собралось множество полицейских. Фото: Алена СнежинаНа Тополиной аллее собралось множество полицейских. Фото: Алена Снежина
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Днем 18 сентября на Академика Сахарова на Тополиной аллее местные жители наблюдали большое скопление сотрудников полиции.

— Тут даже полковник один, все серьезно, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

Изначально люди предположили, что проходит какая-то спецоперация.

— Здешний лес превратили в место встречи наркозакладчики, наверное, искать что-то будут.

Однако позже к сотрудникам присоединились гражданские.

— Проходит поисковая операция, совместно с волонтерами, — сообщили в УМВД Челябинска.

Разыскивают Александра Курдина, который пропал десять дней назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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