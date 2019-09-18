Конца ремонта на улице Российской в Челябинске придется подождать

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-18T12:28:52+03:00

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В Челябинске очередной ремонт дороги в центре города застал жителей врасплох. Ремонтируют улицу Российскую от проспекта Ленина до проспекта Победы. Вторую неделю город стоит в пробках. Подрядчик — Компания «Нижавтодорстрой» успеет завершить ремонт не раньше следующей недели.

По всему городу Челябинску идет ремонт дороги. Срезают старый асфальт и укладывают новый. В районе площади Павших Революционеров образовался затор.

— Тут нельзя было нормально проехать еще до празднования дня города. А теперь и подавно. Специальные машины, срезающие асфальт, появились еще на прошлой неделе, и работы до сих пор не завершены. Уложен асфальт только на одной полосе улицы Российской, — пожаловалась читательница КП-Челябинск.

Челябинцы сообщают, что полосы движения в сторону проспекта Победы полностью закрыты, и организован объезд по встречной. Но мэрия заранее не предупредила об ограничениях, тогда бы люди поменяли маршрут.

Компания «Нижавтодорстрой» обещает, что закончит ремонт дороги на улице Российской в районе площади МОПРа в начале следующей недели. Потом бригады продвинутся к проспекту Ленина.

Корреспондент КП-Челябинск проехал по центру города. Улица Свободы тоже находится в убитом состоянии. Старый асфальт давно срезан, а ремонт даже еще не начинался. Видимо, тоже без предупреждения будет подогнана техника, и начнутся заторы на других объездных маршрутах.

В администрации города ответили, почему ремонт дорог в этом году начался с опозданием. Своевременности помешали недочеты в муниципальных контрактах.

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ИСТОЧНИК KP.RU