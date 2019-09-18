В Челябинске представители стран ШОС обсуждают, как предупредить ЧС

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-18T12:36:30+03:00

Представители стран-участниц ШОС в Челябинске решают, как предупреждать ЧС в приграничных районах и ликвидировать их. Фото: Владимир Сафонов.

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18 сентября в городе открылась совещание представителей стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Гости из Казахстана, Узбекистана Таджикистана, Пакистана. Индии, Киргизии, КНР говорят о совместных действиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации в приграничных районах государств.

Российскую сторону представляют руководители ГУ МЧС по Челябинской, Оренбургской, Курганской, Омской, Тюменской, Астраханской и Амурской областям.

Совещание продлится два дня. Программа предусматривает посещение гостями ГУ МЧС по Челябинской области, познакомятся с работой пожарно-спасательной части. На ледовой арене «Трактор» куда тоже привезут гостей, развернется аэромобильная группировка и передвижной пункт управления спасательных формирований МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU