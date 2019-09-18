В Челябинске представители стран ШОС обсуждают, как предупредить ЧС
18 сентября в городе открылась совещание представителей стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Гости из Казахстана, Узбекистана Таджикистана, Пакистана. Индии, Киргизии, КНР говорят о совместных действиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации в приграничных районах государств.
Российскую сторону представляют руководители ГУ МЧС по Челябинской, Оренбургской, Курганской, Омской, Тюменской, Астраханской и Амурской областям.
Совещание продлится два дня. Программа предусматривает посещение гостями ГУ МЧС по Челябинской области, познакомятся с работой пожарно-спасательной части. На ледовой арене «Трактор» куда тоже привезут гостей, развернется аэромобильная группировка и передвижной пункт управления спасательных формирований МЧС России.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU