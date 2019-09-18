В Челябинске дольщики «Гринфлайта» будут судиться за землю

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-18T13:26:35+03:00

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Во вторник, 17 сентября в администрации Калининского района прошло собрание бездомных дольщиков «Гринфлайта». Таких осталось 483 человека. На встречу пришли около ста человек. Людей собрал директор фирмы Олег Лакницкий. Сложилась непростая ситуация: после того, как у бизнесмена забрали землю под строительство у арены «Трактор», он отказался передавать квартиры в микрорайоне «Академ». Напомним, после банкротства «Гринфлайта» фирма Лакницкого взялась достраивать брошенные дома.

Обманутая дольщица Маргарита Кузнецова рассказала корреспонденту КП-Челябинск о прошедшей встрече:

— Приезжих было очень много, примерно половина из других городов. Граждан поддержал представитель омбудсмена, обещал посмотреть все решения суда, права граждан и «Гринфлайта» на эту землю. Но там не подкопаться. Даже прокуратура не смогла к этим делам подойти. Все железно и законно у «Гринфлайта» было, со строительством у «Трактора». Но эту землю у них отобрали. Восемь лет назад оказался другой хозяин. Надо как-то это решение опротестовать. Юристы говорят, это дело может тянуться годами, и люди будут без квартир. Мы не знаем, как этот вопрос решать. Но это решение суда первой инстанции, так что еще не все потеряно.

Олег Лакницкий рассказал дольщикам, что в августе 2011 года собственник участка — предприниматель Игорь Беленький за 6 млн рублей продал Игорю Макарову землю в районе улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. Документально сделку не оформили. В апреле 2014 года компания «Гринфлайт» купила часть земельного участка Макарова, который подтвердил свое право на землю в суде.

— Лакницкий ведет себя порядочно. Сам директор занимался расселением дольщиков тех домов, которые так и не были построены. Он достойно себя вел и всегда выполнял обещания. Но он один не сможет побороть систему. Поэтому ему нужна поддержка властей, наша поддержка, — резюмировала Маргарита.

Челябинцы выбрали инициативную группу для представительства в судеФото: Антонина СНЕГУРЕНКО

«Гринфлайт» приостановил выдачу ключей оставшимся собственникам. В судах продолжается борьба за права дольщиков. Сегодня состоялось очередное заседание Арбитражного суда по дому № 102.

— Моя ситуация такова, что даже при положительном решении суда только те люди получат квартиры, которые покупали их у «Магнитостроя». А мы, переселенцы из домов, которые так и не построили, ничего не получим. Даже если решение суда будет положительное, все равно дать нам ничего не смогут. Поэтому мы просим публичного освещения наших проблем, потому что мы можем оказаться на улице, — сказала Маргарита.

КП-Челябинск следит за развитием событий.

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