Задержан хулиган, который облил зеленкой офис «Единой России» в Челябинске
13 сентября неизвестный пришел к офисам «Единой России» в Челябинске. Злоумышленник облил зеленкой входные группы партийных офисов. Действовал он днем, никого не боясь.
— По записи с камеры наблюдения, расположенной в одной из аптек города недалеко от места совершения правонарушения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний челябинец, — сообщили в УМВД Челябинска.
Мужчину привлекли к административной ответственности за хулиганство. Могли назначить штраф, но суд распорядился отправить челябинца под административный арест на трое суток. Свое поведение он объяснил несогласием с курсом партии.
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ИСТОЧНИК KP.RU