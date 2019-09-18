2019-09-18T13:36:31+03:00
Происшествия

Задержан хулиган, который облил зеленкой офис «Единой России» в Челябинске

Его могли наказать штрафом, но отправили под арест
Андрей АБРАМОВ
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Задержан хулиган, который облил офис «Единой России» зеленкой.Задержан хулиган, который облил офис «Единой России» зеленкой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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13 сентября неизвестный пришел к офисам «Единой России» в Челябинске. Злоумышленник облил зеленкой входные группы партийных офисов. Действовал он днем, никого не боясь.

— По записи с камеры наблюдения, расположенной в одной из аптек города недалеко от места совершения правонарушения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний челябинец, — сообщили в УМВД Челябинска.

Мужчину привлекли к административной ответственности за хулиганство. Могли назначить штраф, но суд распорядился отправить челябинца под административный арест на трое суток. Свое поведение он объяснил несогласием с курсом партии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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