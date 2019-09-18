Машина охранного предприятия разнесла киоск «Роспечати» в Челябинске
Авария случилась днем 18 сентября на Северо-Западе Челябинска. В районе перекрестка Чичерина и 250-летия Челябинска черная легковушка вылетела на остановку. Машина протаранила киоск прессы.
— До этого машина столкнулась с иномаркой. После этого отрикошетила в «Роспечать». Приехала скорая помощь, — рассказали КП-Челябинск очевидцы аварии.
На машину нанесены наклейки охранного предприятия. Возможно, сотрудники спешили на вызов.
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ИСТОЧНИК KP.RU