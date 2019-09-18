2019-09-18T13:44:31+03:00
Происшествия

Машина охранного предприятия разнесла киоск «Роспечати» в Челябинске

Авто ЧОПа вылетело на остановку после ДТП
Андрей АБРАМОВ
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Фото из группы VK "Регион-74 | Челябинск"Фото из группы VK "Регион-74 | Челябинск"
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Авария случилась днем 18 сентября на Северо-Западе Челябинска. В районе перекрестка Чичерина и 250-летия Челябинска черная легковушка вылетела на остановку. Машина протаранила киоск прессы.

— До этого машина столкнулась с иномаркой. После этого отрикошетила в «Роспечать». Приехала скорая помощь, — рассказали КП-Челябинск очевидцы аварии.

На машину нанесены наклейки охранного предприятия. Возможно, сотрудники спешили на вызов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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