2019-09-18T14:40:17+03:00
Общество

В Челябинской области зоозащитники ищут хозяина плешивому котенку

Несчастное животное подкармливают неравнодушные аргаяшцы
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинской области зоозащитники ищут хозяина плешивому котенкуВ Челябинской области зоозащитники ищут хозяина плешивому котенку
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Жители Челябинской области ищут хозяина несчастному котенку. Об этом написали в соцсетях. Администратор разместил пост о том, что в Аргаяше на крылечке магазина «Южный» сидит котенок. Трехцветное животное выглядит несчастным. Глазки у него атаковали паразиты. Зоозащитники просят не пройти мимо животинки и обязательно покормить или приютить у себя.

— Если вы живете рядом, или ребята из общежития, студенты. Не будьте равнодушными, покормите малыша. Пакетик «Китикета» стоит всего 19 рублей. Для вас мелочь, а для котенка — еще один прожитый день. Будьте добрее к братьям нашим меньшим.

Пост вызвал отклик в сердцах обитателей паблика.

— Бог мой, ему глазки лечить нужно, — написала девушка по имени Евгения.

— Евгения, и чем быстрее, тем лучше, пока он не ослеп, тогда точно не выживет, — ответила Искра.

Девушка Юля попросила студентов приютить котенка:

— В СПТУ ветеринары учатся?! Заберите, полечите.

На фото, размещенном в паблике, котенок кушает порцию корма. Обеспокоенные южноуральцы спрашивают в соцсети:

— А как котенок, прижился в магазине уже или убежал?

Южноуральцы призывают дать котенку кров и защиту.

Несчастное животное подкармливают неравнодушные аргаяшцы

Несчастное животное подкармливают неравнодушные аргаяшцы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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