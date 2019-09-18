2019-09-18T14:42:15+03:00
Общество

В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС

В числе клиник — ГКБ №1
Ольга АНТОНОВА
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Первая больница получила новое оборудование. Фото: cheladmin.ruПервая больница получила новое оборудование. Фото: cheladmin.ru
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Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС. Президенты трех десятков стран будут заседать в Санкт-Петербурге. Наша миссия — гостеприимно встретить и развлечь делегации стран-участниц организаций.

В Челябинске определены больницы, которые примут захворавших гостей. Из муниципальных — это ГКБ 1 (общая терапевтическая помощь), ГКБ №6 (в случае ожогов) и ГКБ №8 (в случае инфекций).

Сейчас ремонт идет в ГКБ №1. Здесь восстанавливаются площади хирургического корпуса, отделения травматологии. Ремонта не было более десяти лет. Для подготовки к саммитам горбольница получила федеральное финансирование и на ремонт, и на закупку оборудования. В хирургическом корпусе уже отремонтированы и переоснащены операционные.

Первая больница обслуживает более 116 тыс челябинцев. После завершения реконструкции это будет одно из самых передовых медицинское учреждений страны. Больниц такого уровня в России единицы.

Кстати, по словам главврача Дмитрия Тарасова, у него нет проблем с кадрами. В первой городской работают лучшие специалисты. Каждый год в ГУБ приходит 12-16 выпускников медвуза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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