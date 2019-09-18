На фонарных столбах в центре Челябинска появились накладки в узорах

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-18T15:05:51+03:00

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Накладки, напоминающие эмалированные тазики, «обнимают» фонарные столбы в самом центре Челябинска, на перекрестке проспекта Ленина и Красной. Люди задаются вопросом: для чего они нужны? Для укрепления опоры или для красоты?

КП-Челябинск выяснила, что это стеклопластиковый декоративный цоколь.

— Он нужен для защиты от ударов током. Стеклопластик обладает диэлектрическими свойствами, не проводит ток, потому при пробое изоляции кабеля человек, коснувшийся цоколя, не пострадает. Кроме того, материал выдерживает большие перепады уличной температуры от минус сорока до плюс пятидесяти. Цоколь легкий по весу, его просто монтировать с помощью защелок, — сказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Кроме того, считается, что защитный цоколь выполняет роль декоративного. На площади Революции, например, фонарные столбы «обернуты» чугунными узорными накладками.

Но «столбовой» эстетики нет: столбы улеплены объявлениями, потому выглядят неряшливо. Очистить город от наклеенных бумажек у властей пока не получается.

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ИСТОЧНИК KP.RU