В Магнитогорске сгорела «Газель»
18 сентября днем в Магнитогорске, на перекрестке ул. 50-летия Магнитки и Карла Маркса, вспыхнул микроавтобус «Газель». Не пассажирский — грузовой. В момент возгорания в автомобиле был только водитель.
— Водитель вовремя выбрался из вспыхнувшей кабины. Причина в коротком замыкании электропроводки. С месту ЧП прибыло две машины противопожарной службы. Тушили недолго, мину пятнадцать, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пожарной части №21 Орджоникидзевского района Магнитогорска.
Сгоревший автомобиль был оборудован газовым баллоном. К счастью, его взрыва удалось избежать, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU