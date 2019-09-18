2019-09-18T15:11:01+03:00
Происшествия

В Магнитогорске сгорела «Газель»

В огне никто не пострадал
Ольга АНТОНОВА
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Микроавтобус сгорел из-за неисправной электропроводки. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.comМикроавтобус сгорел из-за неисправной электропроводки. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.com
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18 сентября днем в Магнитогорске, на перекрестке ул. 50-летия Магнитки и Карла Маркса, вспыхнул микроавтобус «Газель». Не пассажирский — грузовой. В момент возгорания в автомобиле был только водитель.

— Водитель вовремя выбрался из вспыхнувшей кабины. Причина в коротком замыкании электропроводки. С месту ЧП прибыло две машины противопожарной службы. Тушили недолго, мину пятнадцать, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пожарной части №21 Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Сгоревший автомобиль был оборудован газовым баллоном. К счастью, его взрыва удалось избежать, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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