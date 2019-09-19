2019-09-19T09:11:24+03:00
Общество

В ветприемнике Челябинска, где жестоко убили пса, могут установить видеонаблюдение

С такой инициативой выступили зоозащитники
Лидия ПЕСКОВА
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Отловленных животных жестоко избивали.Отловленных животных жестоко избивали.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На днях зоозащитники обнародовали результаты экспертизы, которая показала, что погибший в челябинском ветприемнике пес был жестоко убит. Чтобы подобное не случилось впредь, Общественная палаты Челябинской области предложила руководству ООО «Продлидер» установить в ветприемнике камеры видеонаблюдения.

Бездомный пес Джек был отловлен компанией «Продлидер» в Челябинске и прожил в ветприемнике около месяца. Когда пес погиб, специалисты организации заявили, что собака скончалась естественной смертью. Однако зоозащитники заказали профессиональную экспертизу, которая доказала, что Джека убили. Руководитель рабочей группы Общественной палаты по проблемам безнадзорных животных Ольга Шкода написала заявление в прокуратуру.

— Один из ловцов, который мог быть причастным к смерти Джека, уволен, — говорит директор «Продлидера» Вячеслав Пряхин.

В среду, 18 сентября, члены рабочей группы съездили в ветриемник, чтобы взглянуть на оставшихся там животных. Однако клетки предприятия, которое занимается отловом безнадзорных кошек и собак в рамках муниципального контракта, оказались пусты. Еще неделю назад они были заполнены до отказа. В «Продлидере» говорят, что животные были неожиданно разобраны горожанами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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