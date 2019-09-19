2019-09-19T09:47:59+03:00
Общество

В Челябинске рекультивация свалки подорожала на миллиард

Тонны залежей нужно перерабатывать
Ольга АНТОНОВА
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Свалка в Челябинске расположена в получасе езды от центра. Фото: Архив "КП".Свалка в Челябинске расположена в получасе езды от центра. Фото: Архив "КП".
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Залежи недр челябинской свалки будут перерабатывать. Такую дополнительную задачу поставил Росприроднадзор перед авторами проекта рекультивации нашего мусорного кургана. Переработка, как и сбор жидкого фильтрата и свалочного газа, предотвратит риск попадания в землю вредных веществ.

После внесение предложения о переработке и устранения всех замечаний по проекту, предложенному «РосРАО», цена рекультивации свалки в нашем городе выросла на миллиард сто миллионов: с трех миллиардов 800 миллионов рублей до четырех миллиардов 900 миллионов. Ничего страшного, говорят в региональном минэкологии. Во-первых, так же было, например, в Подмосковье. По проекту одной из тамошних свалок выдали более 200 замечаний. Во-вторых, работы, в основном, оплатит федеральный бюджет. Региональная казна софинансирует 19% затрат.

— Рекультивация свалки продлится, напомним, три года — с 2020 по 2022.

— Все идет по плану, — уверена и. о. первого заместителя министра экологии Челябинской области Ирина Харина. — Например, переоформление тела свалки. Прокладываются временные дороги вокруг нее. После прохождения проектом Главгосэкспертизы исполнитель начнет рекультивацию Заключение по проекту будет получено до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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