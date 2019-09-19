«Работают три скорые и полиция»: в Челябинске на остановке столкнулись две легковушки и микроавтобус
Тройная авария произошла в четверг, 19 сентября, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы. Фотографии с места событий говорят об одном: без пострадавших не обошлось.
Сначала ошибся водитель "Яндекс.Такси". Фото: соцсети.
— На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля: Volkswagen и Chevrolet. Один из них с наклейками «Яндекс.Такси». Если судить по картине последствий, такси протаранило идущую впереди легковушку, а та после удара врезалась носом в микроавтобус, ехавший по маршруту № 136, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
Автомобиль Volkswagen серьезно пострадал. У машины разбит весь багажник и помята передняя часть. Скорее всего, все пострадавшие ехали в этой машине. Число пострадавших уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU