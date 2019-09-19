В Челябинской области пенсионер на легковушке залетел под грузовик

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-19T11:15:30+03:00

Пожилой водитель получил травмы и был доставлен в больницу

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Авария произошла утром 19 сентября в Магнитогорске. На Агаповском шоссе столкнулись грузовик «Донг- Фенг» и «Дэу Нексия».

По словам очевидцев автомобили двигались в попутном направлении. В какой-то момент легковушка пошла на разворот, а в следующую секунду ее догнал большегруз и помял под себя.

— 76-летний водитель «Дэу Нексия», выполняя разворот, столкнулся с попутно двигающимся грузовым автомобилем «Донг-Фенг» под управлением 27-летнего водителя. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу, — сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области.

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU