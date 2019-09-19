«Везучая» маршрутка протаранила иномарку в Челябинске
Авария случилась 18 сентября на Северо-Западе Челябинска. В районе перекрестка проспекта Победы и Чайковского. Chevrolet Lacetti поворачивал налево и не пропустил маршрутку №91. На микроавтобусе была надпись «Везет», поэтому в соцсетях начали шутить, дескать не такой уж счастливой оказалась маршрутка.
В момент удара Ford Transit не вез пассажиров. Одной из причин ДТП мог стать погодный фактор — шел сильный дождь.
— В аварии пострадал водитель Chevrolet. После осмотра, медики отпустили его на амбулаторное лечение», — сообщили в ГИБДД города сайту «Челябинск Сегодня».
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ИСТОЧНИК KP.RU