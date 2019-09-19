2019-09-19T12:00:58+03:00
Звезды

Виртуальные концертные залы появятся в Челябинской области

В отдаленных районах области оборудуют помещения, в которых южноуральцы смогут посмотреть лучшие концерты страны
Андрей АБРАМОВ
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Виртуальный концертный зал в челябинской филармонии. Фото предоставлено пресс-службой министерства культурыВиртуальный концертный зал в челябинской филармонии. Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры
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В Челябинской области будет оборудовано три виртуальных концертных зала. Регион стал победителем конкурса министерства культуры РФ. На эти средства и подготовят площадки.

Всего победителями конкурса признаны 80 учреждений со всей страны. От Челябинской области в конкурсе участвовали 15 учреждений, в число счастливчиков попали досуговый центр «Утес» в Трехгорном, городской дом культуры Южноуральска и Снежинский городской музей. Об этом рассказали в пресс-службе минкульта изданию «Полит74».

На создание виртуальных концертных залов в 2020 году Челябинская область получит из федерального бюджета 9,2 миллиона рублей. Собой они представляют зрительные зал с проектором и хорошим звуковым оборудованием, чтобы зрители в глубинке могли приобщаться к высокому искусству. Сегодня в Челябинске уже работает один виртуальный зал, который функционирует на базе челябинской филармонии. Он открылся в 2016 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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