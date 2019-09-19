Житель Челябинска задушил своего знакомого и забетонировал в гараже
Преступление 32-летний челябинец совершил еще 2013 году. Мужчина задушил своего приятеля в гаражном кооперативе «Северо-западный» в ходе ссоры. Чтобы скрыть преступление, он спрятал труп в смотровой яме гаража и забетонировал его. После чего похитил автомобиль потерпевшего «Mitsubishi Pajero» и продал его за 1,5 млн рублей.
Однако Курчатовский районный суд освободил убийцу от уголовной ответственности из-за невменяемости. Прокуратура с этим не согласилась. Дело направили на повторное рассмотрение.
На днях Курчатовский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений.
— К нему применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, — сообщает прокуратура Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU