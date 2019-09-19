Урок кибербезопасности прошел в школах Челябинска

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-19T12:19:39+03:00

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В Челябинске идет акция «Безопасный город». В рамках проекта в школы пришли бойцы студенческих отрядов и провели необычные уроки. Напомнили ребятам о правилах дорожного движения и рассказали о кибербезопасности. Об этом пишет газета «Южноуральская панорама».

Кибербезопаснсоть преподают в формате интеллектуальных игр. Каждое занятие студенты в интерактивной форме завершали проверкой усвоенного материала. Педагогам очень понравилось то, что занятия проводят студенты, с которыми у школьников мгновенно устанавливается контакт.

Акция «Безопасный город» проходила не только в Челябинске, но и других городах области. В детском оздоровительном лагере «Еланчик» с успехом прошла интеллектуально-развлекательная игра «Азбука ПДД». Для детей была подготовлена специальная программа, которая направлена на безопасность дорожного движения. Ребята должны были определить, к какому типу относятся дорожные знаки. Также школьники участвовали в эстафете, в ходе которой им приходилось облачаться в настоящий жилет инспектора ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU