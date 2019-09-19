«Веселый глазик» в грустном городе Миассе не простоял сутки

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-19T12:39:54+03:00

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Утром, 19 сентября, коммунальщики разрушили инсталяцию на заборе газовой колонки в Миассе Челябинской области. Новый арт-объект в районе Комарово просуществовал менее суток. Об этом КП-Челябинск написали пользователи социальной сети.

Инсталяция представляла из себя панно из белых пластиковых стаканчиков, окрашенных изнутри. В готовом виде оно напоминало человеческий глаз. Местные жители уже успели окрестить объект «Веселый глазик».

— Вчера мы вам показали, какую красоту сделали в Комарово. А уже сегодня доблестные сотрудники успешно демонтируют инсталляцию. Нельзя привыкать к красивому, — написал администратор паблика.

Мнения горожан разделились пополам:

— Чем они помешали?! Красиво было... Наверно, должно быть, чтобы была просматриваемая эта конструкция со всех сторон... — удивляются одни.

— Ну да, пластиковые стаканчики на ограждениях газопровода. Это ведь так красиво, к черту безопасность! Главное — побольше возмущения, еще стаканчиков налепите, и костерок разожгите! Пусть Миасс преобразится, а то скучный, унылый, желтый заборчик — непорядок, — шутят другие.

Сама идея визуального арт-объекта понравилась горожанам. У автора явно талант, который может быть использован при разработке и возведении других инсталяций в городе.

Арт-объект местные жители окрестили «Веселый глазик». Фото-коллаж: freemiass

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ИСТОЧНИК KP.RU