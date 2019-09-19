Житель Челябинска создал сеть фейковых пабликов и заработал 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-19T12:57:45+03:00

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Житель Челябинска придумал нелегальный бизнес. Создавал фейковые страницы в соцсетях, на которых писал, что распродают электронику, алкоголь, одежду по низким ценам. В переписке с клиентами просил перечислить процент от стоимости покупки в качестве предоплаты. Когда деньги приходили на счет — просто удалял страничку.

Пострадавшими числятся минимум 35 человек по всей стране. Ущерб оценивается более чем в три миллиона рублей.

— Мужчину задержали на квартире его гражданской «супруги», откуда он выходил в интернет. Изъято три ноутбука, семь мобильных телефонов, пять сим-карт и шесть банковских карточек, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество. По статье грозит реальное лишение свободы либо крупный штраф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732971" frameborder="0"></iframe> Задержан мошенник.

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ИСТОЧНИК KP.RU