2019-09-19T13:26:46+03:00
Общество

Текслер отменил фуршет после вступления в должность губернатора

Вместо застолья и пышных речей глава региона назначил рабочую поездку в детскую школу искусств
Ольга АНТОНОВА
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20 сентября состоится торжественная церемония вступления Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области. Фото: gubernator74.ru20 сентября состоится торжественная церемония вступления Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области. Фото: gubernator74.ru
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В пятницу, 20 сентября, избранный глава региона Алексей Текслер вступит в должность. Торжественная церемония пройдет в Академическом театре драмы имени Наума Орлова. Традиционного фуршета после инаугурации не будет.

Вместо застолья и торжественных речей глава региона назначил рабочую поездку в ЧВВАКУШ, в детскую школу искусств.

В военном городке он побывает в помещении, подготовленном для детских занятий музыкой и хореографией. Вопрос с доступностью дополнительного образования детям встал остро летом, когда школу выдворили из клуба в ЧВВАКУШе, который принадлежит Министерству обороны. Занятия музыкой и хореографией обязательно будут: власти города нашли альтернативное помещение.

На торжественную церемонию ждут полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министра энергетики РФ Александра Новака.

Приглашения отправлены руководителям регионов УрФО, силовикам, главам федеральных ведомств в Челябинской области, руководству областного парламента, депутатам Государственной Думы от Челябинской области, общественникам, журналистам и блогерам.

Кстати, после вступления в должность правительство уйдет в отставку. Последуют новые назначения. Алексей Текслер назовет имя сенатора от Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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