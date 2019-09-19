Текслер отменил фуршет после вступления в должность губернатора

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-19T13:26:46+03:00

Вместо застолья и пышных речей глава региона назначил рабочую поездку в детскую школу искусств

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В пятницу, 20 сентября, избранный глава региона Алексей Текслер вступит в должность. Торжественная церемония пройдет в Академическом театре драмы имени Наума Орлова. Традиционного фуршета после инаугурации не будет.

Вместо застолья и торжественных речей глава региона назначил рабочую поездку в ЧВВАКУШ, в детскую школу искусств.

В военном городке он побывает в помещении, подготовленном для детских занятий музыкой и хореографией. Вопрос с доступностью дополнительного образования детям встал остро летом, когда школу выдворили из клуба в ЧВВАКУШе, который принадлежит Министерству обороны. Занятия музыкой и хореографией обязательно будут: власти города нашли альтернативное помещение.

На торжественную церемонию ждут полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министра энергетики РФ Александра Новака.

Приглашения отправлены руководителям регионов УрФО, силовикам, главам федеральных ведомств в Челябинской области, руководству областного парламента, депутатам Государственной Думы от Челябинской области, общественникам, журналистам и блогерам.

Кстати, после вступления в должность правительство уйдет в отставку. Последуют новые назначения. Алексей Текслер назовет имя сенатора от Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU