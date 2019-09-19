«Нечистот по колено»: в Челябинске полицейские вскрыли ветклинику, которая травила ветерана
Коммунальщикам удалось попасть в помещение бывшей ветеринарной на проспекте Победы, 291, где произошла серьезная авария. От сильного запаха нечистот страдала жительница первого этажа — 90-летняя Раиса Алексеевна
— Вчера пришел участковый с понятыми и вскрыл этот «ларек». Нечистот оказалось по колено, — рассказали соседи. — Старушка не может есть. Вонь в квартире страшная, особенно в туалете. Окно тоже не открыть.
В управляющей компании рассказали, что засор в туалете, из-за которого содержимое канализации выливалось наружу, уже устранили.
— Сейчас туда вышла служба санчистки. Насколько возможно все уберут, — уточнили в пресс-службе «ДЭЗ Калининского района».
Жители обвиняют управляющую компанию в бездействии. Якобы ничего не делали целый месяц. В «ДЭЗ Калининского района» говорят, что заявка поступила в прошлую субботу, 14 сентября, после чего начали искать собственника.
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ИСТОЧНИК KP.RU