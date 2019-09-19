2019-09-19T13:33:14+03:00
Общество

«Нечистот по колено»: в Челябинске полицейские вскрыли ветклинику, которая травила ветерана

Из-за неприятных запахов 90-летняя бабушка не могла есть
Ирина Фадюшина
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Найти собственника бывшей ветклиники так и не удалосьНайти собственника бывшей ветклиники так и не удалосьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Коммунальщикам удалось попасть в помещение бывшей ветеринарной на проспекте Победы, 291, где произошла серьезная авария. От сильного запаха нечистот страдала жительница первого этажа — 90-летняя Раиса Алексеевна

— Вчера пришел участковый с понятыми и вскрыл этот «ларек». Нечистот оказалось по колено, — рассказали соседи. — Старушка не может есть. Вонь в квартире страшная, особенно в туалете. Окно тоже не открыть.

В управляющей компании рассказали, что засор в туалете, из-за которого содержимое канализации выливалось наружу, уже устранили.

— Сейчас туда вышла служба санчистки. Насколько возможно все уберут, — уточнили в пресс-службе «ДЭЗ Калининского района».

Жители обвиняют управляющую компанию в бездействии. Якобы ничего не делали целый месяц. В «ДЭЗ Калининского района» говорят, что заявка поступила в прошлую субботу, 14 сентября, после чего начали искать собственника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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