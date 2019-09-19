2019-09-19T14:03:31+03:00
Общество

Дольщики «Гринфлайта» не останутся без квартир

Челябинские чиновники обещают выдать ключи до конца 2019 года
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Дольщики «Гринфлайта» не останутся без квартирДольщики «Гринфлайта» не останутся без квартирФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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18 сентября по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера чиновники провели экстренное совещание о приостановке передачи квартир дольщикам в микрорайоне «Академ риверсайд».

Вице-губернатор Сергей Шаль, глава Челябинска Наталья Котова и гендиректор «Гринфлайта» Олег Лакницкий договорились о поиске решения проблемы.

— Предоставление земельного участка «Трест Магнитострой» инвестору, который будет строить дома для дольщиков, будет рассмотрено на областном инвестиционном совете, — сообщает пресс-служба застройщика.

С 23 по 27 сентября Шаль, Котова и Лакницкий встретятся с дольщиками из «Академа» и объяснят сложившуюся ситуацию.

Чиновники обещают, что 483 дольщика, до сих пор остающиеся без квартир, получат жилье до конца 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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