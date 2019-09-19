Жительница Челябинской области вернула бывшему мужу 230 тысяч рублей, испугавшись огласки

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-19T13:44:34+03:00

Женщина побоялась, что о ее долгах узнают на работе

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После развода жительница Коркино должна была выплатить бывшему мужу 280 тысяч рублей. Такую сумму ей назначил суд, поделив совместно нажитое имущество супругов. Однако дамочка упорно игнорировала решение суда.

Судебные приставы использовали все возможные меры в отношении безработной должницы. Ей запретили выезд за рубеж и арестовали имущество на сумму 55 тысяч рублей. Но это не помогло. Платить по долгам женщина не торопилась.

Тогда приставы решили подождать, когда она официально устроится на работу. И дождались.

— Должнице сообщили, адрес работодателя будет направлено постановление о взыскании 50% от ее заработной платы. Женщина испугалась огласки, и немедленно нашла необходимые 230 тысяч рублей. Также ей пришлось погасить и исполнительский сбор в размере 19,5 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УФССП по челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU