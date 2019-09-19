В доме мужчины, взорвавшего гранату в Златоусте, прошли обыски

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-19T14:11:59+03:00

От взрыва гранаты пострадали четыре человека. Фото: Алексей Петрушин

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Силовики осмотрели квартиру подрывника, который вечером 18 сентября пришел с разборками в одно из общежитий Златоуста. Взрывчатых веществ и оружия в доме злоумышленника не нашли.

— Также с места происшествия изъяты металлические осколки и спусковая скоба от учебной гранаты, — рассказал журналисту КП-Челябинск старший следователь следственного отдела города Златоуста Алексей Панков.

Согласно официальному сообщению следственного комитета, в руках у мужчины был самодельный боеприпас. В результате подрывник погиб, ещё четверо получили травмы.

Мужчина пришел выяснять отношения в пьяном виде. Также известно, что восемь лет назад он был судим за похищение человека.

— Во дворе дома мужчина привел в действие боеприпас, выдернув кольцо, и замахнулся, чтобы бросить его, — рассказал Алексей Панков. – Однако боеприпас преждевременно взорвался у него в руках.

Из-за чего возник конфликт? Рассказ соседей читайте в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732866" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб от взрыва гранаты в Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU